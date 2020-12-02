Pfizer прокомментировала одобрение вакцины от коронавируса в Британии
- Reuters
«Сегодняшнее разрешение на применение (вакцины) в Великобритании — исторический момент в борьбе с COVID-19», — заявил исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.
Он отметил, что данное разрешение — цель, к которой компания шла с тех пор, как заявила, что наука победит.
Бурла также выразил благодарность MHRA (Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения) за их способность проводить тщательную оценку.
Ранее власти Великобритании одобрили использование в стране вакцины против коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.