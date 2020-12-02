Pfizer прокомментировала одобрение вакцины от коронавируса в Британии

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Глава фармкомпании Pfizer назвал одобрение британскими властями вакцины Pfizer и BioNTech от COVID-19 историческим моментом в борьбе с коронавирусом.
Pfizer прокомментировала одобрение вакцины от коронавируса в Британии
  • Reuters

«Сегодняшнее разрешение на применение (вакцины) в Великобритании — исторический момент в борьбе с COVID-19», — заявил исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.

Он отметил, что данное разрешение — цель, к которой компания шла с тех пор, как заявила, что наука победит.

Бурла также выразил благодарность MHRA (Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения) за их способность проводить тщательную оценку.

Ранее власти Великобритании одобрили использование в стране вакцины против коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

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