Французские евродепутаты выступили за развитие сотрудничества ЕС и России

Депутаты Европарламента от Франции Жером Ривьер и Тьерри Мариани (группа «Идентичность и демократия») выступили в поддержку развития сотрудничества между ЕС и Россией. Об этом говорится в поправке, предложенной парламентариями к инициативе о принятии резолюции ЕП о связях и отношениях между странами Евросоюза и Азии. С документом ознакомился RT.

«Европейский парламент... призывает в контексте взаимодействия на уровне Евразийского континента рассмотреть вопрос о партнёрстве с Россией, учитывая её стратегически важное расположение и экономические возможности, которые она предлагает, в частности в энергетическом секторе», — уточняется в тексте.

В целом в документе говорится о целесообразности дальнейшего укрепления партнёрских отношений Европейского союза со странами ряда регионов мира, в том числе с государствами Азии.

Так, например, в пункте, к которому Мариани и Ривьер предлагают поправку, уточняется, что в ЕП приветствуют создание партнёрства между Евросоюзом и Японией «в области устойчивых связей и качественной инфраструктуры», в рамках которого особое внимание будет уделено Западным Балканам, Восточной Европе, Центральной Азии, Индо-Тихоокеанскому региону и Африке.

По мнению парламентариев, эту часть текста можно оставить без изменений, лишь дополнив её предложением о расширении сотрудничества и с Москвой.

Ранее Ривьер выступил в поддержку отмены санкций, введённых в отношении России из-за ситуации на Украине.