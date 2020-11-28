В ВОЗ высказались об испытаниях вакцины компании AstraZeneca

В пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прокомментировали испытания вакцины от коронавируса, которая разрабатывается британской компанией AstraZeneca.

Как сообщили РИА Новости в организации, ВОЗ желала бы увидеть результаты испытаний малых доз данной вакцины.

«Мы слышали от AstraZeneca, что они хотят провести полное испытание малых доз вакцины, чтобы лучше понять более высокую эффективность малых доз. Это будет приветствоваться, поскольку в текущих испытаниях изучается полная доза», — отметили в пресс-службе.

В организации подчеркнули, что надеются на публикацию полных данных о вакцине AstraZeneca.

Ранее британская компания AstraZeneca отчиталась об эффективности своей вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

В России прокомментировали отчёт о британской вакцине.