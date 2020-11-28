Британский журнал написал о «мечтах спецслужб» закрыть RT и Ruptly
- РИА Новости
«Многие сотрудники спецслужб, скорее всего, мечтают закрыть RT, Ruptly и Redfish. Возможно, они даже фантазируют о создании собственных британских аналогов, рассчитанных на гражданское общество России и Китая», — говорится в материале издания.
В июле 2019 года МИД Великобритании не стал выдавать телеканалу RT аккредитацию на конференцию по вопросу свободы СМИ. Как пояснил представитель Форин Офис, RT и Sputnik не были аккредитованы «из-за их активного участия в распространении дезинформации».
Тогда в Кремле назвали эту ситуацию ярким проявлением абсурдности.
Кроме того, продюсер Ruptly спросил у бывшего главы МИД Британии Джереми Ханта, что он думает о недопуске RT на конференцию. Тот ответил, что «это не про свободу».