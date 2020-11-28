Британский журнал написал о «мечтах спецслужб» закрыть RT и Ruptly

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Британский журнал The New Statesman опубликовал материал, в котором журналист Пол Мэйсон порассуждал о том, как многие сотрудники западных спецслужб «мечтают закрыть» RT, Ruptly и медиаплатформу Redfish, входящую в структуру телеканала.
Британский журнал написал о «мечтах спецслужб» закрыть RT и Ruptly
  • РИА Новости

«Многие сотрудники спецслужб, скорее всего, мечтают закрыть RT, Ruptly и Redfish. Возможно, они даже фантазируют о создании собственных британских аналогов, рассчитанных на гражданское общество России и Китая», — говорится в материале издания.

В июле 2019 года МИД Великобритании не стал выдавать телеканалу RT аккредитацию на конференцию по вопросу свободы СМИ. Как пояснил представитель Форин Офис, RT и Sputnik не были аккредитованы «из-за их активного участия в распространении дезинформации».

Тогда в Кремле назвали эту ситуацию ярким проявлением абсурдности.

Кроме того, продюсер Ruptly спросил у бывшего главы МИД Британии Джереми Ханта, что он думает о недопуске RT на конференцию. Тот ответил, что «это не про свободу».

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