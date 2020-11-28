В Германии за сутки выявили более 21 тысячи случаев коронавируса

Число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии увеличилось за сутки на 21 695 и достигло 1 028 089.

Reuters

Об этом сообщает Институт Роберта Коха. За прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 379 человек, общее число летальных случаев возросло до 15 965. Ранее в Германии продлили ограничительные меры из-за коронавируса.