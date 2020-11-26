Работу 175 мест Москвы приостановили с сентября за несоблюдение мер

Короткая ссылка
В Москве с сентября приостановили деятельность 175 объектов в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщается в четверг на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Работу 175 мест Москвы приостановили с сентября за несоблюдение мер
  • globallookpress.com

Отмечается, что «всего с сентября 2020 года за невыполнение противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, на основании административных дел, возбуждённых специалистами управления, уже вынесено около 1400 штрафов на сумму более 18 млн рублей».

«Деятельность 175 объектов, где были выявлены грубые комплексные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, представляющие реальную угрозу для жизни и здоровья граждан, приостановлена», — рассказали в ведомстве.

Согласно данным оперштаба на 26 ноября, в России за сутки выявили 25 487 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за всё время в стране зарегистрировано 2 187 990 пациентов с COVID-19. 

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отмечал, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация с коронавирусом начнёт меняться к лучшему.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить