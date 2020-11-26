Работу 175 мест Москвы приостановили с сентября за несоблюдение мер

В Москве с сентября приостановили деятельность 175 объектов в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщается в четверг на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что «всего с сентября 2020 года за невыполнение противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, на основании административных дел, возбуждённых специалистами управления, уже вынесено около 1400 штрафов на сумму более 18 млн рублей».

«Деятельность 175 объектов, где были выявлены грубые комплексные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, представляющие реальную угрозу для жизни и здоровья граждан, приостановлена», — рассказали в ведомстве.

Согласно данным оперштаба на 26 ноября, в России за сутки выявили 25 487 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за всё время в стране зарегистрировано 2 187 990 пациентов с COVID-19.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отмечал, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация с коронавирусом начнёт меняться к лучшему.