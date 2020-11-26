В Германии продлили ограничительные меры из-за коронавируса
- Reuters
«Меры, принятые 28 октября, продолжают действовать. Пока до 20 декабря. Но мы согласны с тем, что из-за высокого числа заражений их нужно будет сохранить и до начала января», — цитирует ТАСС Меркель.
Канцлер уточнила, что на время рождественских каникул планируется «сделать послабления».
Ранее в Германии число выявленных случаев коронавируса превысило 900 тысяч.
22 ноября в Берлине прошла вторая за неделю акция протеста против карантинных мер.