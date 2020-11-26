В Германии продлили ограничительные меры из-за коронавируса

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В Германии ограничительные меры из-за пандемии коронавируса продлены до 20 декабря, однако отдельные ограничения могут быть сохранены и до начала января. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания с главами федеральных земель.
В Германии продлили ограничительные меры из-за коронавируса
  • Reuters

«Меры, принятые 28 октября, продолжают действовать. Пока до 20 декабря. Но мы согласны с тем, что из-за высокого числа заражений их нужно будет сохранить и до начала января», — цитирует ТАСС Меркель.

Канцлер уточнила, что на время рождественских каникул планируется «сделать послабления».

Ранее в Германии число выявленных случаев коронавируса превысило 900 тысяч.

22 ноября в Берлине прошла вторая за неделю акция протеста против карантинных мер.

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