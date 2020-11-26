Журналисты RT пострадали во время разгона протестующих на прощании с Марадоной

В Буэнос-Айресе корреспондент RT Español Рикардо Ромеро и оператор телеканала Хуан Левин Гарсия пострадали во время освещения протестов, возникших во время церемонии прощания с футболистом Диего Марадоной.

Во время прямого включения Ромеро получил удар камнем по губе. При этом в оператора попали резиновой пулей.

26 ноября в Буэнос-Айресе возникли столкновения между полицейскими и фанатами Марадоны. Беспорядки произошли на фоне опасений, что не все желающие смогут проститься с Марадоной в президентском дворце.

В начале июня 2020 года полиция несколько раз выстрелила в продюсера Sputnik Николь Руссел резиновыми пулями в ходе освещения протестов у Белого дома, несмотря на предъявленную пресс-карту.

Также в июне 2020 года протестующие напали на продюсера Ruptly и разбили его камеру в шведском городе Гётеборге.

В декабре 2019 года корреспондент RT Шарлотта Дубенски пострадала во время разгона протестной акции в Париже.

7 октября корреспондент RT Español Николас Санчес пострадал во время освещения протеста в Кито, когда на мероприятие прибыла эквадорская полиция и начала разгон демонстрантов с применением слезоточивого газа.