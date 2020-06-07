В Швеции протестующие напали на продюсера Ruptly

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Протестующие напали на продюсера Ruptly и разбили его камеру в шведском городе Гётеборг. В результате ЧП сотрудник серьёзно не пострадал.

«Я снимал стычку между протестующими и полицией. Демонстранты с покрытыми лицами толкали сотрудников правоохранительных органов и затем ударили по моей камере, а также лицу», — заявил продюсер.

По его словам, группа из трёх-четырёх человек начала наносить ему удары и пинать лежащую на земле камеру.

Сотруднику Ruptly удалось добраться до полицейской машины, на которой его вывезли с места происшествия.

4 июня в Йемене неизвестные расстреляли стрингера Ruptly Набиля Хассана аль-Каити рядом с его домом в Адене.

Стрингер периодически снимал для Ruptly сюжеты, а также работал с другими агентствами. У него остались трое детей и беременная жена.

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