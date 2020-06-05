В Йемене стрингеру RT угрожают убийством

В Йемене стрингеру RT Arabic Салаху Аль Аклю угрожают убийством, об этом сообщила главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

«В Йемене угрожают убить стрингера нашего RT на арабском Салаха Аль Аклю. Угрозы начались после того, как несколько дней назад там же, в Йемене, был застрелен у собственного дома его друг и коллега, который сотрудничал с нашим видеоагентством Ruptly», — заявила Симоньян.

Она поблагодарила МИД России и российского посла в Йемене за помощь в срочной эвакуации журналиста и его семьи.

В Йемене угрожают убить стрингера нашего RT на арабском Салаха Аль Аклю.



Угрозы начались после того, как несколько дней назад там же, в Йемене, был застрелен у собственного дома его друг и коллега, который сотрудничал с нашим видеоагентством Ruptly. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) June 5, 2020

Ранее в Йемене неизвестные расстреляли стрингера Ruptly Набиля Хассана аль-Каити рядом с его домом в Адене.

Стрингер периодически снимал для Ruptly сюжеты, а также работал с другими агентствами. У него остались трое детей и беременная жена.