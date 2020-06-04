В Йемене неизвестные расстреляли стрингера Ruptly

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В Йемене неизвестные расстреляли стрингера Ruptly Набиля Хассана аль-Каити рядом с его домом в Адене.
В Йемене неизвестные расстреляли стрингера Ruptly

    Стрингер периодически снимал для Ruptly сюжеты, а также работал с другими агентствами.

    У его осталось трое детей и беременная жена.

    В Ruptly отметили, что аль-Каити был трудолюбивым и преданным журналистом, который непоколебимо освещал конфликт в регионе.

    «Эта ужасная потеря — суровое напоминание об опасностях, с которыми сталкиваются все журналисты по всему миру, стремясь просто сказать правду и рассказать об ужасах, с которыми сталкиваются миллионы людей», — говорится в сообщении видеоагентства.

    30 июля 2017 года во время выполнения редакционного задания журналист Халед аль-Хатыб, сотрудничавший с RT Arabic, попал под обстрел со стороны террористов ИГ* в сирийской провинции Хомс.

    В своих репортажах он освещал бои правительственных сил Сирии с боевиками. Халеду аль-Хатыбу было 25 лет.

    В память о погибшем журналисте была учреждена премия Khaled Alkhateb International Memorial Awards.

    *«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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