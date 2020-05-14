RT открыл приём заявок на международную премию для военкоров

Телеканал RT открыл приём заявок на участие в Khaled Alkhateb International Memorial Awards — ежегодной международной премии, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта.

Награда Khaled Alkhateb International Memorial Awards учреждена в память о погибшем в Сирии журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic. В 2020 году премию вручат в третий раз.

Международная премия имени Халеда аль-Хатыба присуждается в категориях «Лучшая работа из зоны конфликта: Длинное видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: Короткое видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: Текст».

В первый год проведения премии в ней приняли участие работы на десяти языках более чем из 20 стран.

Наград были удостоены представители Ирака и Ирландии, рассказавшие о ситуации в Ираке и Сирии после изгнания боевиков террористической организации «Исламское государство»*.

Журналист из Сингапура стала лауреатом за репортаж о захваченном террористами городе Марави на юге Филиппин.

В состав жюри вошли иностранные и российские журналисты, в том числе Ирада Зейналова и Евгений Поддубный.

В 2019 году на победу претендовали работы из 25 стран. Призёрами стали представители России, США, Италии и Индии, рассказавшие о конфликтах в Сирии, Ираке и Ливии.

Вручение наград прошло в рамках конференции RT Media TALK «В зоне конфликта: риски и ответственность журналистов». В ней участвовали официальный представитель МИД России Мария Захарова, спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, а также российские и зарубежные журналисты.

Лауреатов третьей премии объявят 30 июля — в годовщину гибели 25-летнего аль-Хатыба.

Подать заявку можно на сайте award.rt.com.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.