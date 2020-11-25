The Daily Express сообщила об «угрозе третьей мировой» из-за эсминца США

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Журналист The Daily Express Пол Уитерс считает, что действия американских военных кораблей у берегов России могут обернуться последствиями вплоть до третьей мировой войны. 
The Daily Express сообщила об «угрозе третьей мировой» из-за эсминца США
  • Reuters
  • © AHMAD MASOOD

«Угроза третьей мировой снова обострилась после того, как российский военный корабль прогнал американский эсминец, нарушивший, как уверяет Москва, российскую границу в заливе Петра Великого», — пишет Уитерс.

Он напомнил, что 23 ноября в Чёрное море зашёл эсминец Donald Cook в рамках операции НАТО «Атлантическая решимость».

24 ноября большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил нарушение российской границы эсминцем ВМС США USS John S. McCain, после предупреждения американский корабль вернулся в нейтральные воды.

Американский корабль зашёл за линию границы на 2 км. 

7-й флот США сообщил, что эсминец USS John S. McCain «подтвердил права и свободы мореплавания в районе залива Петра Великого в Японском море».

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