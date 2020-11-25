The Daily Express сообщила об «угрозе третьей мировой» из-за эсминца США
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«Угроза третьей мировой снова обострилась после того, как российский военный корабль прогнал американский эсминец, нарушивший, как уверяет Москва, российскую границу в заливе Петра Великого», — пишет Уитерс.
Он напомнил, что 23 ноября в Чёрное море зашёл эсминец Donald Cook в рамках операции НАТО «Атлантическая решимость».
24 ноября большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил нарушение российской границы эсминцем ВМС США USS John S. McCain, после предупреждения американский корабль вернулся в нейтральные воды.
Американский корабль зашёл за линию границы на 2 км.
7-й флот США сообщил, что эсминец USS John S. McCain «подтвердил права и свободы мореплавания в районе залива Петра Великого в Японском море».