США объяснили заход эсминца в российские территориальные воды

Короткая ссылка
Седьмой флот США сообщил, что эсминец USS John S. McCain «подтвердил права и свободы мореплавания в районе залива Петра Великого в Японском море». Минобороны России отмечало, что большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил нарушение российской границы эсминцем ВМС США.
США объяснили заход эсминца в российские территориальные воды
  • Reuters

«Эта операция по свободе судоходства (FONOP) защищает права, свободы и законное использование моря, признанные в международном праве, оспаривая чрезмерные морские претензии России», — сообщает флотская пресс-служба.

В командовании флота, базирующегося в Японии, отметили, что данная операция позволила США продемонстрировать, что, с их точки зрения, «эта зона не является частью российских территориальных вод».

США отмечают, что в 1984 году СССР ограничил внутренние воды в заливе Петра Великого прямой линией длиной 106 морских миль. Как утверждает американская сторона, эта линия несовместима с нормами международного права, отраженными в Конвенции по морскому праву и ограничивающей воды залива.

«Проведя эту линию, СССР попытался потребовать больше внутренних вод и территориального моря дальше от берега, чем он имеет право требовать согласно международному праву. Россия продолжила притязания СССР», — отметили американские военные.

Утром 24 ноября Минобороны России сообщило, что большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил нарушение российской границы эсминцем ВМС США, после предупреждения американское судно вернулось в нейтральные воды. Отмечалось, что USS John S. McCain зашёл за линию границы на два километра. Российский корабль предупредил иностранное судно, что подобные действия недопустимы. «Адмирал Виноградов» также предупредил о возможности применения «таранного манёвра» для вытеснения нарушителя из территориальных вод. После этого американский эсминец покинул российские воды.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить