Российский корабль остановил нарушение границы эсминцем ВМС США

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил нарушение российской границы эсминцем ВМС США, после предупреждения американское судно вернулось в нейтральные воды.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил нарушение государственной границы Российской Федерации эсминцем ВМС США «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

Как уточнили в министерстве, эсминец «Джон Маккейн» зашёл за линию границы на два километра.

После этого российский корабль предупредил иностранное судно, что подобные действия недопустимы.

«Адмирал Виноградов» также предупредил о возможности применения «таранного манёвра» для вытеснения нарушителя из территориальных вод.

После этого американский корабль сразу вышел в нейтральные воды, уточнили в Минобороны. Корабль «Адмирал Виноградов» продолжает выполнять задачи в близости от американского боевого корабля, в тот же район направлен корвет ТОФ «Совершенный».