Лавров рассказал о подготовке ИГ экспансии в Центральную Азию

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Боевики ИГ* продолжают попытки создать на севере Афганистана плацдарм для экспансии в Центральную Азию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров рассказал о подготовке ИГ экспансии в Центральную Азию
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Об этом сообщает РИА Новости.

«Наше беспокойство продолжает вызывать деградирующая обстановка в сфере безопасности, особенно на севере Афганистана, где боевики ИГИЛ, концентрируя свои отряды, не оставляют попыток создать плацдарм для экспансии в Центральную Азию», — сказал он во время обращения к участникам Женевской международной конференции по Афганистану.

Он также обратил внимание на высокий уровень наркопроизводства в Афганистане, который обеспечивает местным и международным террористам финансовую подпитку.

В конце декабря 2019 года семеро военнослужащих Афганистана погибли при атаке боевиков на базу в провинции Балх.

В ноябре вооружённая группировка совершила нападение на таджикский пограничный пункт «Ишкобод» вблизи границы с Узбекистаном. 15 злоумышленников были ликвидированы, ещё пятеро задержаны.

Позднее в Комитете национальной безопасности Таджикистана сообщили, что нападение совершили боевики группировки «Исламское государство», прибывшие из Афганистана.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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