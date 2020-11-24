Лавров рассказал о подготовке ИГ экспансии в Центральную Азию
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Наше беспокойство продолжает вызывать деградирующая обстановка в сфере безопасности, особенно на севере Афганистана, где боевики ИГИЛ, концентрируя свои отряды, не оставляют попыток создать плацдарм для экспансии в Центральную Азию», — сказал он во время обращения к участникам Женевской международной конференции по Афганистану.
Он также обратил внимание на высокий уровень наркопроизводства в Афганистане, который обеспечивает местным и международным террористам финансовую подпитку.
В конце декабря 2019 года семеро военнослужащих Афганистана погибли при атаке боевиков на базу в провинции Балх.
В ноябре вооружённая группировка совершила нападение на таджикский пограничный пункт «Ишкобод» вблизи границы с Узбекистаном. 15 злоумышленников были ликвидированы, ещё пятеро задержаны.
Позднее в Комитете национальной безопасности Таджикистана сообщили, что нападение совершили боевики группировки «Исламское государство», прибывшие из Афганистана.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.