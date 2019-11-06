Вооружённая группа совершила нападение на погранпункт в Таджикистане
«В ночь вооружённая группа, состоящая из 20 человек в масках, с применением огнестрельного оружия напала на пограничную заставу №4 «Ишкобод» войсковой части пограничного отряда «Султанабад», что на границе с Узбекистаном, в 60 км западнее Душанбе», — цитирует представителя пресс-службы управления погранвойск РИА Новости.
В ходе перестрелки погибли солдат пограничных войск Таджикистана и милиционер.
На месте происшествия создана оперативно-следственная группа, которая начала расследование по факту ЧП.
В сентябре в перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана погиб военнослужащий киргизской Госпогранслужбы.
В январе в МВД России предупредили о массовой переброске боевиков «Исламского государства»* из Пакистана на границу Таджикистана.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.