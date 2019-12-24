Семь солдат армии Афганистана погибли при атаке боевиков на севере страны

Семеро военнослужащих армии Афганистана погибли при атаке боевиков на базу в провинции Балх.

«К сожалению, террористы атаковали базу объединённых сил афганской армии и Национального директората безопасности в провинции Балх», — говорится в сообщении Министерства обороны Афганистана в Twitter.

Unfortunately, the Terrorists attacked a joint military base of Afghan Army & #NDS in Khili Guli area of Dawlat Abad district of #Balkh. As a result of this attack 7 Afghan army were died and 3 others were wounded. Meanwhile, in this attack, 3 #NDS staff were also injured. #MOD — Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) 24 декабря 2019 г.

Уточняется, что ещё трое военнослужащих получили ранения.

Также сообщается, что три сотрудника Национального директората безопасности были ранены.

Ранее в результате взрыва в афганском Мазари-Шарифе по меньшей мере десять человек погибли.

1 декабря начальник пресс-центра 209-го корпуса Национальной армии Афганистана Ханиф Резаи заявил о ликвидации одного из ключевых командиров радикального движения «Талибан»* — Мавлави Нуриддина.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.