Семь солдат армии Афганистана погибли при атаке боевиков на севере страны

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Семеро военнослужащих армии Афганистана погибли при атаке боевиков на базу в провинции Балх.
Семь солдат армии Афганистана погибли при атаке боевиков на севере страны
  • Reuters

«К сожалению, террористы атаковали базу объединённых сил афганской армии и Национального директората безопасности в провинции Балх», — говорится в сообщении Министерства обороны Афганистана в Twitter.

Уточняется, что ещё трое военнослужащих получили ранения.

Также сообщается, что три сотрудника Национального директората безопасности были ранены.

Ранее в результате взрыва в афганском Мазари-Шарифе по меньшей мере десять человек погибли.

1 декабря начальник пресс-центра 209-го корпуса Национальной армии Афганистана Ханиф Резаи заявил о ликвидации одного из ключевых командиров радикального движения «Талибан»* — Мавлави Нуриддина.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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