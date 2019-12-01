В армии Афганистана сообщили о ликвидации одного из лидеров «Талибана»

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Начальник пресс-центра 209-го корпуса национальной армии Афганистана Ханиф Резаи заявил о ликвидации одного из ключевых командиров радикального движения «Талибан»* — Мавлави Нуриддина.
В армии Афганистана сообщили о ликвидации одного из лидеров «Талибана»
  • Reuters

«В результате боестолкновения, которое продолжалось более часа после нападения талибов на правительственные позиции на территории уезда Мингаджик, вместе с Нуриддином были убиты пять боевиков, ещё семь боевиков, в том числе два полевых командира, ранены», — приводит его слова Интерфакс.

Резаи уточнил, что после столкновения боевики понесли потери и отступили.

Ранее TOLOnews сообщал о гибели шести человек в результате авиаудара беспилотников в афганской провинции Хост.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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