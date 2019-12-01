Шесть человек погибли в результате авиаудара в Афганистане

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Шесть человек, являющихся членами одной семьи, погибли в результате авиаудара беспилотников в афганской провинции Хост.

Об этом сообщает TOLOnews.

Уточняется, что среди погибших есть дети.

Отмечается, что представитель американских вооружённых сил в Афганистане подтвердил информацию об авиаударе. По его словам, командование США получило заявления о погибших мирных жителях и в настоящий момент проверяет эти данные.

Он также отметил, что беспилотники должны были ликвидировать трёх боевиков радикального движения «Талибан»*.

Ранее сообщалось, что в Афганистане 40 человек погибли во время свадьбы в результате авиаударов.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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