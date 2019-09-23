В Афганистане 40 человек погибли во время свадьбы из-за авиаударов
- Reuters
Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя провинциального совета Абдулу Маджида Ахундзада.
Уточняется, что ещё девять человек пострадали при атаке.
Власти также заявляют, что в результате авиаударов, по разным данным, были ликвидированы от 14 до 22 членов радикального движения «Талибан»*.
Ранее сообщалось, что семь человек погибли и 85 пострадали в результате взрыва в Афганистане.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.