В Афганистане 40 человек погибли во время свадьбы из-за авиаударов

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По меньшей мере 40 мирных жителей погибли в афганской провинции Гильменд во время празднования свадьбы из-за авиаударов правительственных сил. Среди погибших дети и женщины.
В Афганистане 40 человек погибли во время свадьбы из-за авиаударов
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя провинциального совета Абдулу Маджида Ахундзада.

Уточняется, что ещё девять человек пострадали при атаке.

Власти также заявляют, что в результате авиаударов, по разным данным, были ликвидированы от 14 до 22 членов радикального движения «Талибан»*.

Ранее сообщалось, что семь человек погибли и 85 пострадали в результате взрыва в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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