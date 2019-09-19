Семь человек погибли в результате взрыва в Афганистане
Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на губернатора провинции Раматулла Ярмала.
Отмечается, что взрыв произошёл у здания национального директората безопасности (NDS) в столице региона Калат.
«Число погибших в результате взрыва автомобильной бомбы в Забуле возросло до семи, 85 человек получили ранения», — указывается в заявлении.
UPDATE: The number of dead from truck bomb in Zabul now 7, and 85 wounded, Ramatullah Yarmal, provincial governor, confirmed. #Afghanistan— TOLOnews (@TOLOnews) 19 сентября 2019 г.
Ранее сообщалось, что в центре афганской столицы в ночь с 10 на 11 сентября произошёл взрыв около посольства США.