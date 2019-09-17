При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека

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Рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, произошёл взрыв, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 получил ранения.
При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека
  • Reuters

Как сообщает Tolo News, инцидент произошёл в городе Чарикар в провинции Парван недалеко от Кабула.

По данным местных властей, взорвалось магнитное взрывное устройство, прикреплённое к автомобилю службы безопасности.

Отмечается, что на данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее сообщалось, что в центре афганской столицы в ночь с 10 на 11 сентября произошёл взрыв около посольства США.

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