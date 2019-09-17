При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека
- Reuters
Как сообщает Tolo News, инцидент произошёл в городе Чарикар в провинции Парван недалеко от Кабула.
По данным местных властей, взорвалось магнитное взрывное устройство, прикреплённое к автомобилю службы безопасности.
Отмечается, что на данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.
Ранее сообщалось, что в центре афганской столицы в ночь с 10 на 11 сентября произошёл взрыв около посольства США.