СМИ: В Кабуле произошёл взрыв у посольства США

Короткая ссылка
В центре афганской столицы в ночь с 10 на 11 сентября произошёл взрыв около посольства США, сообщает Associated Press.

По предварительным данным, взорвалась ракета.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

На место прибыли официальные лица Афганистана и представители НАТО, которые пока не комментируют произошедшее.

В агентстве отметили, что взрыв произошёл 11 сентября, в годовщину терактов 2001 года в США.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о срыве переговоров с представителями радикального движения «Талибан»*.

В начале сентября в результате взрыва заминированного автомобиля в Кабуле погибли 16 человек и 119 пострадали.

Ответственность за атаку взяло на себя движение «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить