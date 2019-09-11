СМИ: В Кабуле произошёл взрыв у посольства США
По предварительным данным, взорвалась ракета.
Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.
На место прибыли официальные лица Афганистана и представители НАТО, которые пока не комментируют произошедшее.
В агентстве отметили, что взрыв произошёл 11 сентября, в годовщину терактов 2001 года в США.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о срыве переговоров с представителями радикального движения «Талибан»*.
В начале сентября в результате взрыва заминированного автомобиля в Кабуле погибли 16 человек и 119 пострадали.
Ответственность за атаку взяло на себя движение «Талибан»*.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.