СМИ: В Кабуле произошёл взрыв у посольства США

В центре афганской столицы в ночь с 10 на 11 сентября произошёл взрыв около посольства США, сообщает Associated Press.

По предварительным данным, взорвалась ракета.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

На место прибыли официальные лица Афганистана и представители НАТО, которые пока не комментируют произошедшее.

В агентстве отметили, что взрыв произошёл 11 сентября, в годовщину терактов 2001 года в США.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о срыве переговоров с представителями радикального движения «Талибан»*.

В начале сентября в результате взрыва заминированного автомобиля в Кабуле погибли 16 человек и 119 пострадали.

Ответственность за атаку взяло на себя движение «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.