На востоке Афганистана при взрыве погибли четыре человека

В провинции Логар на востоке Афганистана погибли четыре человека и 11 получили ранения при подрыве взрывного устройства, которое привёл в действие террорист-смертник, сообщают местные власти.

Reuters

«Четыре мирных жителя погибли, 11 пострадали при атаке смертника, нацеленной на бойцов национальной армии», — говорится в заявлении, которое приводит РИА Новости. Ранее при взрыве заминированного автомобиля в афганском Кабуле погибли 16 человек и ещё 119 получили ранения. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение «Талибан»*. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.