На востоке Афганистана при взрыве погибли четыре человека
- Reuters
«Четыре мирных жителя погибли, 11 пострадали при атаке смертника, нацеленной на бойцов национальной армии», — говорится в заявлении, которое приводит РИА Новости.
Ранее при взрыве заминированного автомобиля в афганском Кабуле погибли 16 человек и ещё 119 получили ранения.
Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение «Талибан»*.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.