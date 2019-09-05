На востоке Афганистана при взрыве погибли четыре человека

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В провинции Логар на востоке Афганистана погибли четыре человека и 11 получили ранения при подрыве взрывного устройства, которое привёл в действие террорист-смертник, сообщают местные власти.
На востоке Афганистана при взрыве погибли четыре человека
  • Reuters

«Четыре мирных жителя погибли, 11 пострадали при атаке смертника, нацеленной на бойцов национальной армии», — говорится в заявлении, которое приводит РИА Новости.

Ранее при взрыве заминированного автомобиля в афганском Кабуле погибли 16 человек и ещё 119 получили ранения.

Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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