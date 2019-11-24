Девять человек погибли в результате авиаудара в Афганистане
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Об этом сообщает 1TV со ссылкой на местные власти.
Уточняется, что инцидент произошёл ночью 23 ноября в деревне Гаджгин в уезде Пушт-и-Род.
По имеющимся данным, трое пострадавших получили тяжёлые ранения и были доставлены в больницу в провинции Герат.
Местные чиновники уже призвали центральные власти провести расследование происшествия и принять серьёзные меры для предотвращения подобных инцидентов.
Вместе с этим телеканал указывает, что представитель губернатора провинции заявил, что воздушный удар был нанесён афганскими силами и привёл к гибели пятерых боевиков радикального движения «Талибан»*.
Ранее сообщалось, что в Афганистане 40 человек погибли во время свадьбы в результате авиаударов.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.