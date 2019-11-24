Девять человек погибли в результате авиаудара в Афганистане

Девять мирных жителей погибли и ещё пять пострадали в результате авиаудара коалиции в афганской провинции Фарах.

Об этом сообщает 1TV со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что инцидент произошёл ночью 23 ноября в деревне Гаджгин в уезде Пушт-и-Род.

По имеющимся данным, трое пострадавших получили тяжёлые ранения и были доставлены в больницу в провинции Герат.

Местные чиновники уже призвали центральные власти провести расследование происшествия и принять серьёзные меры для предотвращения подобных инцидентов.

Вместе с этим телеканал указывает, что представитель губернатора провинции заявил, что воздушный удар был нанесён афганскими силами и привёл к гибели пятерых боевиков радикального движения «Талибан»*.

Ранее сообщалось, что в Афганистане 40 человек погибли во время свадьбы в результате авиаударов.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.