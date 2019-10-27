США ликвидировали более 30 боевиков «Талибана» в Кандагаре
- Reuters
Об этом сообщает Anadolu.
Также восемь талибов получили ранения.
Уточняется, что ВВС США нанесли авиаудары в районах Маруф и Шах Вали Кот.
Ранее стало известно, что при взрыве мины, установленной террористами на дороге на северо-западе Афганистана, погибли восемь детей.
Также сообщалось о ликвидации более 50 боевиков на северо-западе Афганистана в провинции Фарьяб.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.