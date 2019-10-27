США ликвидировали более 30 боевиков «Талибана» в Кандагаре

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В Афганистане в провинции Кандагар 33 боевика радикального движения «Талибан»* были ликвидированы в ходе воздушных операций американских вооружённых сил.
США ликвидировали более 30 боевиков «Талибана» в Кандагаре
  • Reuters

Об этом сообщает Anadolu.

Также восемь талибов получили ранения.

Уточняется, что ВВС США нанесли авиаудары в районах Маруф и Шах Вали Кот.

Ранее стало известно, что при взрыве мины, установленной террористами на дороге на северо-западе Афганистана, погибли восемь детей

Также сообщалось о ликвидации более 50 боевиков на северо-западе Афганистана в провинции Фарьяб.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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