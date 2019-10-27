При взрыве мины в Афганистане погибли восемь детей

При взрыве мины на северо-западе Афганистана погибли восемь детей.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника пресс-центра 209-го корпуса Афганской национальной армии Ханифа Резаи, взрыв произошёл на территории уезда Паштун Кот провинции Фарьяб.

«Восемь малолетних детей играли вблизи своего дома и подорвались на мине, установленной террористами на дороге», — сказал Резаи.

Он отметил, что ещё один ребёнок пострадал.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Афганистана в провинции Фарьяб по меньшей мере 53 боевика были ликвидированы.