При взрыве мины в Афганистане погибли восемь детей

Короткая ссылка
При взрыве мины на северо-западе Афганистана погибли восемь детей.
При взрыве мины в Афганистане погибли восемь детей
  • Reuters

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника пресс-центра 209-го корпуса Афганской национальной армии Ханифа Резаи, взрыв произошёл на территории уезда Паштун Кот провинции Фарьяб.

«Восемь малолетних детей играли вблизи своего дома и подорвались на мине, установленной террористами на дороге», — сказал Резаи.

Он отметил, что ещё один ребёнок пострадал.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Афганистана в провинции Фарьяб по меньшей мере 53 боевика были ликвидированы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить