В Афганистане талибы похитили 15 членов избиркома
Об этом сообщает Ariana News.
По данным агентства, восемь сотрудников избирательной комиссии были похищены когда возвращались домой с избирательных участков.
Отмечается, что для освобождения похищенных задействованы старейшины племён. Если же талибы откажутся освободить заложников, то правительство намерено использовать военных.
Ранее сообщалось, что в Афганистане в день проведения президентских выборов 32 человека погибли и 123 пострадали в 113 атаках.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.