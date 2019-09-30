В Афганистане талибы похитили 15 членов избиркома

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В Афганистане члены радикальной группировки «Талибан»* похитили 15 членов избирательной комиссии, которые работали на выборах в провинции Парван и Кабуле.

Об этом сообщает Ariana News.

По данным агентства, восемь сотрудников избирательной комиссии были похищены когда возвращались домой с избирательных участков.

Отмечается, что для освобождения похищенных задействованы старейшины племён. Если же талибы откажутся освободить заложников, то правительство намерено использовать военных.

Ранее сообщалось, что в Афганистане в день проведения президентских выборов 32 человека погибли и 123 пострадали в 113 атаках.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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