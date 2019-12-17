Не менее десяти человек погибли при взрыве в Афганистане

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В результате взрыва в афганском Мазари-Шарифе по меньшей мере десять человек погибли.
Не менее десяти человек погибли при взрыве в Афганистане
  • Архивное фото. © Reuters

Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на представителя МВД Афганистана Нусрата Нахими.

Отмечается, что среди погибших — трое детей и две женщины. 

Ранее в TOLOnews заявили, что среди пострадавших могут быть четверо полицейских. Точное число раненых пока неизвестно.

По предварительным данным, произошёл взрыв находившейся у дороги мины.

Ранее сообщалось, что при взрыве в строящейся возле американской авиабазы Баграм больнице пострадали не менее 80 человек.

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