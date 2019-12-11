Число пострадавших в результате взрыва в Афганистане возросло до 80

Число пострадавших в результате взрыва в строящейся возле американской авиабазы Баграм больнице возросло до 80.

Об этом сообщает Pajhwok Afghan News со ссылкой на афганских чиновников.

Злоумышленники взорвали автомобиль, после чего открыли стрельбу. В результате нападения погибла одна женщина и по меньшей мере 80 человек получили ранения.

Отмечается, что инцидент произошёл в здании, которое не было введено в эксплуатацию, там всё ещё велись строительные работы.

Ранее сообщалось о 62 пострадавших в результате теракта в Афганистане.