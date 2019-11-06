В Таджикистане заявили, что атаку на погранпункт совершили боевики ИГ

Комитет национальной безопасности Таджикистана сообщил, что нападение на пограничный пункт «Ишкобод» вблизи узбекской границы совершили боевики группировки «Исламское государство»*. В ходе спецоперации были уничтожены 15 террористов, ещё пятеро задержаны.

В комитете сообщили, что они прибыли из Афганистана.

«20 боевиков «Исламского государства» перешли госграницу ещё 3 ноября со стороны Шаартузского погранотряда в районе посёлка Кубодиен», — приводит РИА Новости сообщение комитета.

Отмечается, что в ходе допроса задержанные сообщили, что прорвались в Таджикистан с целью провести теракты для дестабилизации обстановки в стране.

Ранее стало известно, что вооружённая группировка совершила нападение на таджикский пограничный пункт «Ишкобод» вблизи узбекской границы. В ходе спецоперации уничтожены 15 злоумышленников, ещё пятеро задержаны.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.