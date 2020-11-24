В ВОЗ назвали локдаун крайней мерой в борьбе с коронавирусом

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что локдаун в борьбе с пандемией коронавируса является крайней мерой.

«Что касается локдаунов, то мы выступаем за пропорциональное, постепенное введение ограничительных мер. Не как в марте, когда был повсеместный локдаун, закрытие экономик, образовательных учреждений, — это, конечно, повлияло положительно на борьбу с вирусом, но негативно сказалось на людях», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что в ВОЗ рекомендуют поэтапный переход по ограничению мер.

По его словам, жёсткие меры должны вводиться, но при этом необходимо учесть сопутствующий урон.

Ранее ВОЗ призвала мировое сообщество не сдаваться в борьбе с коронавирусом.