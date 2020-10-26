ВОЗ призвала мировое сообщество не сдаваться в борьбе с коронавирусом

Мировое сообщество не должно сдаваться в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, несмотря на всё большее её распространение. Об этом заявил директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он напомнил, что ранее было выявлено самое большое число заболевших с начала пандемии.

«Работа из дома, удалённое обучение детей, невозможность отмечать важные события с друзьями и семьёй или присутствовать при оплакивании любимых — это тяжело, и усталость от COVID-19 является реальной… Но мы не можем сдаться, мы не должны сдаваться», — цитирует ТАСС главу ВОЗ.

Он призвал «сделать всё возможное для защиты работников здравоохранения».

Лучшим средством он назвал меры предосторожности, направленные на снижение риска заболевания.

«Никто больше не хочет так называемых локдаунов из-за COVID-19. Но если мы хотим избежать этого, то все мы должны взять на себя часть (общей задачи по предотвращению распространения инфекции. — RT)», — отметил он.

Вместе с тем, по его словам, «не следует ждать волшебных решений» в связи с нынешней вспышкой коронавируса.

23 октября ВОЗ зафиксировала новый антирекорд по суточном приросту числа случаев инфицирования COVID-19 в мире — 445 419.