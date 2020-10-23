ВОЗ зафиксировала новый антирекорд по случаям COVID-19 в мире за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала новый антирекорд по суточном приросту числа случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

Как указывается на сайте ВОЗ, в мире за сутки выявили 445 419 случаев коронавируса.

Как сообщает ТАСС, до этого рекордными становились 429 411 случаев 22 октября.

Всего в мире к настоящему моменту было выявлено 41 570 883 случая коронавируса, а жертвами COVID-19 стали 1 134 940 человек.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ближайшие несколько месяцев будут очень трудными — они пройдут в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.