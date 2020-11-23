В Черногории ужесточили правила комендантского часа

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Правительство Черногории приняло решение об ужесточении условий комендантского часа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина страны.
В Черногории ужесточили правила комендантского часа
  • Reuters

«Национальный комитет Черногории по борьбе с коронавирусом по предложению Института общественного здоровья принял решение сократить работу развлекательных объектов — с 07:00 утра до 18:00 вечера», — говорится в сообщении.

Теперь запрещено покидать места жительства с 19:00 до 5:00.

Уточняется, что данные меры вводятся из-за исключительно сложной эпидемиологической ситуации.

13 ноября стало известно, что власти Черногории вводят запрет на передвижение граждан в ночное время из-за пандемии COVID-19.

Так, запрещалось покидать место проживания с 21:00 до 05:00.

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