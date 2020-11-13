Черногория вводит комендантский час из-за COVID-19

Власти Черногории вводят запрет на передвижение граждан в ночное время из-за пандемии COVID-19.

«Запрещается покидать место проживания с 21:00 до 05:00, рабочее время торговых точек, кафе и ресторанов ограничивается до 20:00, в выходные запрещаются междугородние поездки, запрещаются собрания свыше четырёх человек, религиозные обряды разрешены только в отсутствие верующих», — приводит РИА Новости слова министра здравоохранения Кенана Храповича.

Меры действуют до 1 декабря. Посещение кафе и ресторанов с 07:00 до 20:00 при наличии защитной маски и не более четырёх человек за столом.

Ранее сообщалось, что Албания вводит комендантский час из-за COVID-19.