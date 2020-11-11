Албания вводит комендантский час из-за COVID-19

Власти Албании вводят запрет на передвижение граждан в ночное время с целью противодействия распространению COVID-19.

«Начиная с ночи среды с 22:00 до 06:00 движение граждан на всей территории Албании запрещено с целью соблюдения мер против коронавируса», — приводит РИА Новости сообщение албанской полиции.

Отмечается, что граждане, которые подпадают под исключение по ряду оснований и хотят находиться на улице после 22:00, должны быть зарегистрированы на портале E-Albania.

Уточняется, что комендантский час пока запланирован до 2 декабря, но срок действия может быть продлён.

Ранее сообщалось, что в части муниципалитетов Португалии с 9 ноября вводят комендантский час.