Лидеры G20 приняли декларацию по итогам саммита

Лидеры G20 в декларации по итогам саммита заявили, что «по-прежнему намерены поддерживать все развивающиеся и менее развитые страны в тот момент, когда они сталкиваются с последствиями COVID-19 в сфере здравоохранения, а также в экономике и социальной сфере, признавая наличие особых проблем в Африке и небольших островных развивающихся государствах».

В заявлении говорится, что страны G20 «мобилизовали ресурсы для удовлетворения насущных финансовых потребностей в области глобального здравоохранения для поддержки исследований, разработки, производства и распространения безопасных и эффективных средств диагностики, лечения и вакцин от COVID-19».

«Мы не пожалеем усилий, чтобы обеспечить к ним свободный и равноправный доступ для всех людей в соответствии с принципами членов «двадцатки» стимулировать инновации», — приводит РИА Новости текст декларации.

Отмечается, что страны G20 «приложат усилия по дальнейшему выполнению инициативы о заморозке долгов беднейших стран для того, чтобы предоставить последним поддержку в преодолении влияния пандемии коронавируса нового типа (COVID-19) в области общественного здравоохранения и социально-экономической сфере».

«Мы обязуемся вести мир к формированию сильной, устойчивой, сбалансированной и полноценной эпохи после пандемии нового коронавируса», — говорится в декларации.

В заявлении лидеры стран-членов подчеркнули «постоянную решимость обеспечить стабильные и бесперебойные поставки энергоресурсов с целью достижения экономического роста в тот момент, когда мы реагируем на проблемы, вызванные пандемией».

Ранее Саудовская Аравия по окончании двухдневного онлайн-саммита G20 под своим председательством передала Италии право на председательство в «Группе двадцати».

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны G20 сыграть роль лидера в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Также председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите G20, заявил, что Китай готов укреплять сотрудничество со странами «группы двадцати» в области разработки, производства и распространения вакцин от COVID-19.

Согласно данным ВОЗ, всего за время пандемии выявлено 57 882 183 случая COVID-19.