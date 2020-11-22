Саудовская Аравия передала Италии председательство в G20

Саудовская Аравия по окончании двухдневного онлайн-саммита G20 передала Италии право на председательство в «группе двадцати».

«Мы разработали государственную политику, которая обеспечит восстановление и построение сильной, устойчивой и сбалансированной экономики», — приводит РИА Новости заявление короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда.

При этом итальянский премьер Джузеппе Конте заявил об успехе председательства Саудовской Аравии в G20. Также он пригласил лидеров стран G20 посетить саммит в Италии в октябре 2021 года.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите G20 призвал лидеров стран «группы двадцати» к отказу от протекционизма и политики односторонних санкций.