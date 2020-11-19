Президент Чехии заявил, что Трампу было бы разумнее «сдаться»
- Reuters
Как отметил Земан, он не знаком точно с избирательным законодательством в США, но его удивило, что победителя выборов «объявили СМИ, а не избирательная комиссия».
«Однако, каким бы ни было избирательное законодательство, можно предпринять ряд шагов, будь то пересчёт голосов там, где разница была минимальной, или обращение в суд. Лично я думаю, что было бы гораздо разумнее сдаться… и позволить новому президенту вступить в должность», — заявил он.
Ранее Трамп пообещал серьёзные судебные иски для доказательства неконституционности прошедших выборов в США.
Действующий президент объяснял лидерство Байдена тем, что выборы были сфальсифицированы.
По его словам, он не намерен уступать Байдену.
7 ноября ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента. Позднее Байден объявил себя победителем.