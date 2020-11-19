В СПЦ рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 патриарха Сербского
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что он находится в больнице в стабильном состоянии.
«Постоянный консилиум врачей при участии медиков из России... сделал заключение, что утреннее ухудшение состояния — последствие COVID-19 и что состояние здоровья патриарха... сложное, но стабильное», — рассказали в СПЦ.
Ранее СМИ сообщили о смерти патриарха. В СПЦ эту информацию опровергли.
В октябре протоиерей Димитрий Арзуманов, служивший настоятелем храма Иоанна Кронштадтского в столичном Жулебине, скончался в возрасте 56 лет в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19.