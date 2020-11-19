В СПЦ рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 патриарха Сербского

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Сербская православная церковь (СПЦ) рассказала о состоянии здоровья патриарха Сербского Иринея, у которого ранее выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
В СПЦ рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 патриарха Сербского
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что он находится в больнице в стабильном состоянии. 

«Постоянный консилиум врачей при участии медиков из России... сделал заключение, что утреннее ухудшение состояния — последствие COVID-19 и что состояние здоровья патриарха... сложное, но стабильное», — рассказали в СПЦ.

Ранее СМИ сообщили о смерти патриарха. В СПЦ эту информацию опровергли.

В октябре протоиерей Димитрий Арзуманов, служивший настоятелем храма Иоанна Кронштадтского в столичном Жулебине, скончался в возрасте 56 лет в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19.

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