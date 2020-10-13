Настоятель храма в Москве умер от вызванных коронавирусом осложнений
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Об этом сообщили в рабочей группе при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса.
«13 октября 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 57-м году жизни скончался протоиерей Димитрий Арзуманов, настоятель храма св. прав. Иоанна Кронштадтского в Жулебине г. Москвы», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который ушёл на карантин после контакта с заболевшим коронавирусом, сдал отрицательный тест на COVID-19.