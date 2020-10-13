Настоятель храма в Москве умер от вызванных коронавирусом осложнений

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Протоиерей Димитрий Арзуманов, служивший настоятелем храма Иоанна Кронштадтского в столичном Жулебине, скончался в возрасте 56 лет в результате осложнений коронавирусной инфекции COVID-19.
Настоятель храма в Москве умер от вызванных коронавирусом осложнений
  • © РИА Новости / Антон Денисов

Об этом сообщили в рабочей группе при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса.

«13 октября 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 57-м году жизни скончался протоиерей Димитрий Арзуманов, настоятель храма св. прав. Иоанна Кронштадтского в Жулебине г. Москвы», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который ушёл на карантин после контакта с заболевшим коронавирусом, сдал отрицательный тест на COVID-19

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