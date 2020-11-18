Полиция Берлина задержала не менее 365 человек на акции протеста

Полиция Берлина задержала не менее 365 человек во время протестов против карантинных мер, введённых в Германии из-за пандемии коронавируса.

«До 19:30 (21:30 мск) было проведено в общей сложности 365 задержаний», — говорится в сообщении полиции.

Пострадали десять сотрудников ведомства.

Ранее полицейские применили водомёты для разгона демонстрации у Бранденбургских ворот в центре Берлина, где состоялась акция протеста в связи с введёнными в ФРГ мерами по борьбе с коронавирусом.

2 ноября в Германии вступили в силу ужесточённые карантинные меры. Как минимум до конца ноября в стране закрылись фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы, бары, рестораны.

В правительстве страны заявили, что немцам не стоит ожидать в ближайшее время смягчения ограничительных мер.