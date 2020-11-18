Полиция применила водомёты против демонстрантов в Берлине

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Полицейские применили водомёты для разгона демонстрации у Бранденбургских ворот в центре Берлина, где проходит акция протеста в связи с введёнными в ФРГ мерами по борьбе с коронавирусом.
Полиция применила водомёты против демонстрантов в Берлине
  • Reuters

Как сообщает Associated Press, после применения водомётов сотрудники полиции провели несколько задержаний, участников мероприятия призывают разойтись.

По данным ТАСС, на митинге, по предварительной оценке полиции, находились около 10 тыс. демонстрантов.

2 ноября в Германии вступили в силу ужесточённые карантинные меры. Как минимум до конца ноября в стране закрылись фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы, бары, рестораны.

В правительстве страны заявили, что немцам не стоит ожидать в ближайшее время смягчения ограничительных мер.

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