В Германии призвали не ждать смягчения ограничительных мер по COVID-19

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Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что немцам не стоит ожидать в ближайшее время смягчения ограничительных мер, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
В Германии призвали не ждать смягчения ограничительных мер по COVID-19
  • Reuters

Об этом он сказал по итогам переговоров немецкого канцлера Ангелы Меркель и глав регионов Германии.

«На нынешнем этапе пандемии не надо ждать смягчения ограничений в понедельник», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил представитель немецкого правительства, целью существующих мер является снижение среднего показателя динамики заболеваемости в стране до уровня ниже 50 новых случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. В настоящий момент регионы ФРГ далеки от подобных показателей.

Ранее в немецком Лейпциге тысячи протестующих против ужесточения карантинных мер в Германии вышли на демонстрацию.

2 ноября в Германии вступили в силу ужесточённые карантинные меры. Как минимум до конца ноября в стране закрылись фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы, бары, рестораны.

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