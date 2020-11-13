В Германии призвали не ждать смягчения ограничительных мер по COVID-19
- Reuters
Об этом он сказал по итогам переговоров немецкого канцлера Ангелы Меркель и глав регионов Германии.
«На нынешнем этапе пандемии не надо ждать смягчения ограничений в понедельник», — цитирует его РИА Новости.
Как отметил представитель немецкого правительства, целью существующих мер является снижение среднего показателя динамики заболеваемости в стране до уровня ниже 50 новых случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. В настоящий момент регионы ФРГ далеки от подобных показателей.
Ранее в немецком Лейпциге тысячи протестующих против ужесточения карантинных мер в Германии вышли на демонстрацию.
2 ноября в Германии вступили в силу ужесточённые карантинные меры. Как минимум до конца ноября в стране закрылись фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы, бары, рестораны.