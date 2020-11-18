СК обвинил в гибели лётчика Филипова в Сирии четырёх террористов
- РИА Новости
По её словам, их личности установлены: это Ибрахим Рамадан Аль Ахмад, Мухаммед Гази Аль Алейвию, Абдель Саттар Абдул Гафур ас-Сыях, Абдел Басыт Ибрахим Аль Хамуд.
Их обвиняют по статьям об участии в террористической организации, покушении на убийство, а также хищении огнестрельного оружия.
Террористы объявлены в международный розыск, проинформировали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в САР установили памятную табличку в честь героически погибшего лётчика российских ВКС.
3 февраля 2018 года на территории, подконтрольной боевикам, сбили российский штурмовик Су-25. Филипов катапультировался, но погиб в неравном бою с террористами. Ему было присвоено звание Героя России.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.