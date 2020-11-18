СК обвинил в гибели лётчика Филипова в Сирии четырёх террористов

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Российские следователи заочно предъявили обвинение в гибели лётчика Романа Филипова в Сирии четырём участникам террористической организации «Джабхат ан-Нусра»*. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
СК обвинил в гибели лётчика Филипова в Сирии четырёх террористов
  • РИА Новости

По её словам, их личности установлены: это Ибрахим Рамадан Аль Ахмад, Мухаммед Гази Аль Алейвию, Абдель Саттар Абдул Гафур ас-Сыях, Абдел Басыт Ибрахим Аль Хамуд.

Их обвиняют по статьям об участии в террористической организации, покушении на убийство, а также хищении огнестрельного оружия.

Террористы объявлены в международный розыск, проинформировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в САР установили памятную табличку в честь героически погибшего лётчика российских ВКС. 

3 февраля 2018 года на территории, подконтрольной боевикам, сбили российский штурмовик Су-25. Филипов катапультировался, но погиб в неравном бою с террористами. Ему было присвоено звание Героя России.

«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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