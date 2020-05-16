В Сирии установили памятную табличку в честь лётчика Романа Филипова

Памятную табличку в честь героически погибшего лётчика российских ВКС Романа Филипова установили в Сирии.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что табличка была установлена на камне, за которым он в последние минуты жизни отстреливался от террористов.

«Здесь 3 февраля 2018 года принял последний бой Герой Российской Федерации майор Филипов Роман Николаевич. Вечная память и слава», — говорится в надписи, которая продублирована на арабском языке.

В феврале 2019 года в Приморье открыли бюст Филипову.

3 февраля 2018 года стало известно, что в Сирии на территории, подконтрольной боевикам, сбили российский штурмовик Су-25. Филипов катапультировался, но погиб в неравном бою с террористами. Ему было присвоено звание Героя России.