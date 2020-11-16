Число случаев коронавируса в Германии превысило 800 тысяч

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В Германии за время пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 801 327 человек. За последние 24 часа было зафиксировано 10 824 случая COVID-19.
Число случаев коронавируса в Германии превысило 800 тысяч
  • © REUTERS/Fabrizio Bensch

Такие данные приводит Институт Роберта Коха.

За прошедшие сутки в ФРГ скончались 62 пациента с COVID-19.

Общее число зарегистрированных в стране смертей от коронавируса составляет 12 547.

Ранее в кабмине ФРГ призвали не ожидать в ближайшее время смягчения ограничительных мер, введённых из-за коронавирусной инфекции.

С 2 ноября в Германии закрыты фитнес-центры, салоны красоты, театры и кинотеатры, а заведениям общепита разрешается работать только навынос.

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