Число случаев коронавируса в Германии превысило 800 тысяч

В Германии за время пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 801 327 человек. За последние 24 часа было зафиксировано 10 824 случая COVID-19.

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Такие данные приводит Институт Роберта Коха. За прошедшие сутки в ФРГ скончались 62 пациента с COVID-19. Общее число зарегистрированных в стране смертей от коронавируса составляет 12 547. Ранее в кабмине ФРГ призвали не ожидать в ближайшее время смягчения ограничительных мер, введённых из-за коронавирусной инфекции. С 2 ноября в Германии закрыты фитнес-центры, салоны красоты, театры и кинотеатры, а заведениям общепита разрешается работать только навынос.