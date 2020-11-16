Число случаев коронавируса в Германии превысило 800 тысяч
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Такие данные приводит Институт Роберта Коха.
За прошедшие сутки в ФРГ скончались 62 пациента с COVID-19.
Общее число зарегистрированных в стране смертей от коронавируса составляет 12 547.
Ранее в кабмине ФРГ призвали не ожидать в ближайшее время смягчения ограничительных мер, введённых из-за коронавирусной инфекции.
С 2 ноября в Германии закрыты фитнес-центры, салоны красоты, театры и кинотеатры, а заведениям общепита разрешается работать только навынос.