Число случаев коронавируса в Южной Корее достигло 28 338
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).
Отмечается, что общее число летальных исходов в Южной Корее составило 492.
С момента начала пандемии в стране выздоровели 25 636 пациентов с коронавирусом.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций и южнокорейская компания GL Rapha достигли соглашения о производстве в Южной Корее более 150 млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V» ежегодно.