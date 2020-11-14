Число случаев коронавируса в Южной Корее достигло 28 338

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За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Южной Корее возросло на 205 и достигло 28 338.
Число случаев коронавируса в Южной Корее достигло 28 338
  • © REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

Отмечается, что общее число летальных исходов в Южной Корее составило 492.

С момента начала пандемии в стране выздоровели 25 636 пациентов с коронавирусом.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций и южнокорейская компания GL Rapha достигли соглашения о производстве в Южной Корее более 150 млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V» ежегодно.

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